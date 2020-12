Xbox Game Pass che 'regala' l'espansione di Gears 5 è il segno di un servizio sempre più divisivo? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gears 5 sta per ottenere un'espansione la prossima settimana e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i membri di Xbox Game Pass Ultimate: mentre tutti gli altri dovranno pagare. È solo un ulteriore vantaggio che suggerisce un divario crescente tra i livelli base e premium del servizio di giochi su richiesta di Microsoft. Gears 5: Hivebusters sarà disponibile il 15 dicembre. Coloro che non sono membri di Game Pass possono acquistarlo per circa 20 euro, mentre i membri di Xbox Game Pass base possono ottenerlo con uno sconto. La proposta che Microsoft ha creato è inconfondibile: è possibile infatti ottenere questa espansione al prezzo di un mese e cambiare in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)5 sta per ottenere un'la prossima settimana e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i membri diUltimate: mentre tutti gli altri dovranno pagare. È solo un ulteriore vantaggio che suggerisce un divario crescente tra i livelli base e premium deldi giochi su richiesta di Microsoft.5: Hivebusters sarà disponibile il 15 dicembre. Coloro che non sono membri dipossono acquistarlo per circa 20 euro, mentre i membri dibase possono ottenerlo con uno sconto. La proposta che Microsoft ha creato è inconfondibile: è possibile infatti ottenere questaal prezzo di un mese e cambiare in ...

Info_e_Games : Il DualSense soffre di drifting? Arrivano le prime segnalazioni - - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: Ecco come #Microsoft pensa a espandere #XboxGamePass. - Eurogamer_it : Ecco come #Microsoft pensa a espandere #XboxGamePass. - SteelRevel : RT @IGNitalia: Il sito di #DiscoElysum è stato aggiornato con l'inequivocabile messaggio 'Soon': il gioco dovrebbe arrivare su console nel… - IGNitalia : Il sito di #DiscoElysum è stato aggiornato con l'inequivocabile messaggio 'Soon': il gioco dovrebbe arrivare su con… -