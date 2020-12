X Factor 2020 stasera 9 dicembre in tv: come vedere in diretta la finale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si preparano i riflettori per la finale di X Factor 2020. La quattordicesima edizione del talent canoro, condotto da Alessandro Cattelan è pronta al suo epilogo. In un’annata che ha visto al banco dei giudici Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli, saranno i seguenti artisti a giocarsi la vittoria finale: Little Pieces of Marmelade, Blind, N.A.I.P, Casadilego. Chi vincerà? Non ci resta che scoprirlo giovedì 10 dicembre alle 21:15 su Sky Uno. La diretta streaming sarà visibile anche su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si preparano i riflettori per ladi X. La quattordicesima edizione del talent canoro, condotto da Alessandro Cattelan è pronta al suo epilogo. In un’annata che ha visto al banco dei giudici Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli, saranno i seguenti artisti a giocarsi la vittoria: Little Pieces of Marmelade, Blind, N.A.I.P, Casadilego. Chi vincerà? Non ci resta che scoprirlo giovedì 10alle 21:15 su Sky Uno. Lastreaming sarà visibile anche su Sky Go e Now Tv. SportFace.

