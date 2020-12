Uomini e Donne | Puntata di Oggi | Le Accuse di Valentina Contro Maurizio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)diaccusa Maurizio di prendere in giro Gemma, mentre anche Biagio finisce al centro della polemica. Maria intanto si difende dalledella Galgani. Nellaquotidiana di, si è parlato quasi esclusivamente di Gemma. Quest’ultima è stata accusata da più parti ma è stata anche difesa da Gianni Sperti. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.di: Maria risponde all’attacco di Gemma! Lasi apre con Gemma che entra sulle note di Heidi, come deciso da Tina Cipollari. L’opinionista inizia ad attaccarla dicendo che non è una donna impegnativa e che basta farle ...