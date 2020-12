Tregua sul Mes | ma sei grillini sono a rischio espulsione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, alla fine, Pd e M5S un compromesso l’hanno trovato. Una risoluzione limata e smussata per ore dovrebbe aver risolto il problema degli ortodossi. E così, dovrebbe filare liscio non solo il voto alla Camera, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma anche la conta che appariva più in bilico al Senato, dove si voterà nel pomeriggio. La maggioranza darà quindi il via libera a Conte in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Ma non è escluso che un gruppo di irriducibilivicini ad Alessandro Di Battista possa muoversi diversamente. Sarebbero almeno sei o sette quelli su cui ancora Vito Crimi e Luigi Di Maio nutrono qualche dubbio, scrive Repubblica. In quel caso si aprirà il problema delle espulsioni. «Chi vota contro è fuori», ha detto più volte ...