Task force sul Recovery, da Italia Viva un'altra minaccia. Bonetti: "Io e Bellanova pronte a dimetterci". Boccia: "Se ne assume la responsabilità" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Se si arrivasse a una rottura" sulla Task force esterna per il Recovery fund "io e Teresa Bellanova daremmo le dimissioni". Da Italia Viva arriva un altro ricatto al governo, questa volta per bocca della ministra delle Pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti. Il partito di Matteo Renzi tira la corda sulla cabina di regia governativa per il Recovery Fund, in cui non ha rappresentanti, e protesta contro la struttura di commissari che dovrebbe supervisionare i progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall'Unione Europea. E arriva a minacciare una crisi di governo, già evocata martedì direttamente dall'ex premier. L'ultimo affondo arriva appunto da Elena Bonetti che a Radio Capital dice: "Sarei ...

