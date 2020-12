Task force anti Covid a Londra (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si ricorda a pochi giorni dal Natale, a tutti i connazionali residenti nel Regno Unito, che continua ad essere attiva la “Task force Covid-19” del Consolato Generale d’Italia a Londra di cui il Console Generale Marco Villani, alla quale si può chiamare e/o scrivere per ricevere informazioni circa la gestione dell’emergenza sanitaria in nel Regno Unito. In collaborazione con la clinica italiana Dottore London e l’Italian Medical Society of Great Britain (IMSOGB), il Consolato Generale ha inoltre attivato un servizio di consulenza telefonica/email gratuita dedicato a coloro che necessitino di informazioni o assistenza sanitaria. Per ulteriori servizi di natura specialistica, le strutture sanitarie potrebbero richiedere il pagamento di una parcella. Per tutte le emergenze sanitarie, è necessario contattare in primo luogo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si ricorda a pochi giorni dal Natale, a tutti i connazionali residenti nel Regno Unito, che continua ad essere attiva la “-19” del Consolato Generale d’Italia adi cui il Console Generale Marco Villani, alla quale si può chiamare e/o scrivere per ricevere informazioni circa la gestione dell’emergenza sanitaria in nel Regno Unito. In collaborazione con la clinica italiana Dottore London e l’Italian Medical Society of Great Britain (IMSOGB), il Consolato Generale ha inoltre attivato un servizio di consulenza telefonica/email gratuita dedicato a coloro che necessitino di informazioni o assistenza sanitaria. Per ulteriori servizi di natura specialistica, le strutture sanitarie potrebbero richiedere il pagamento di una parcella. Per tutte le emergenze sanitarie, è necessario contattare in primo luogo ...

lauraboldrini : Il 9 dicembre 1977: approvata la legge per la parità di trattamento sul lavoro, grazie a Tina Anselmi, prima donna… - ItaliaViva : Recovery fund, Task Force. Si leggono tante cose. Questa è la posizione di Italia Viva: cosa abbiamo chiesto e perc… - sandrogozi : Per ispirare #Conte sul Recovery Plan ???? un disegnino di France Relance ???? Buon lavoro senza task force presidente - CasagrandeStef : RT @Libero_official: Il #Cdm non si terrà neanche stasera: spostato a domani, quando non si parlerà della controversa task force per il #Re… - giorgiogaias : RT @BenedettaFrucci: Penso che Conte cederà sul Recovery Plan:è l’uomo che ha sventolato trionfante i decreti sicurezza per poi abolirli, p… -