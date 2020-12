Stati Uniti, domande mutuo ancora in calo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Accentuano il calo le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 4 dicembre 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione dell’1,2% dopo il -0,6% della settimana precedente. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 2,90% dal 2,92%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Accentuano illedinegli Satinella settimana al 4 dicembre 2020. L’indice che misura il volume dellediipotecario registra una flessione dell’1,2% dopo il -0,6% della settimana precedente. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 2,90% dal 2,92%.

