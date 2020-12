Silvia Provvedi sul suo compagno: «Ho momenti di sconforto, mi manca da morire» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Silvia Provvedi, del duo musicale Le Donatella, il 18 giugno 2020 è diventata mamma della piccola Nicole. Il suo momento felice però ha avuto un forte scossone a causa dell’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano. L’uomo è finito in carcere per un’inchiesta legata alla ‘ndrangheta. La cantante, dopo mesi di silenzio su tutta questa delicata storia, ha deciso di tornare a parlare del suo compagno durante una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. L’artista si è lasciata andare aprendo il suo cuore ai suoi fan. La storia tra Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano sembra procedere nonostante le mille difficoltà e la donna trova la forza di andare avanti ogni giorno proprio grazie alla sua piccole Nicole. Leggi anche –> Le Donatella Instagram, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020), del duo musicale Le Donatella, il 18 giugno 2020 è diventata mamma della piccola Nicole. Il suo momento felice però ha avuto un forte scossone a causa dell’arresto del suoGiorgio De Stefano. L’uomo è finito in carcere per un’inchiesta legata alla ‘ndrangheta. La cantante, dopo mesi di silenzio su tutta questa delicata storia, ha deciso di tornare a parlare del suodurante una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. L’artista si è lasciata andare aprendo il suo cuore ai suoi fan. La storia trae Giorgio De Stefano sembra procedere nonostante le mille difficoltà e la donna trova la forza di andare avanti ogni giorno proprio grazie alla sua piccole Nicole. Leggi anche –> Le Donatella Instagram, ...

