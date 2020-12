Sì di Apple TV+ a For All Mankind 3, il rinnovo precede di mesi l’arrivo della seconda stagione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In controtendenza rispetto alle altre grandi piattaforme di streaming, Apple TV+ dà prova di lungimiranza continuando a investire sulle sue produzioni originali. Dopo Dickinson e Ted Lasso, tocca ora a For All Mankind 3, già commissionata nonostante manchino circa due mesi al debutto in streaming della seconda stagione. Quest’ultima, bloccata come qualunque altra dal lungo stop imposto al settore con l’arrivo della prima ondata di Covid-19, ha terminato la produzione degli ultimi due episodi solo di recente ed è attesa su Apple TV+ a febbraio 2021. For All Mankind guarda al passato – o meglio, a una sua versione alterativa – per esplorare cosa sarebbe successo se la corsa globale allo spazio non si fosse mai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In controtendenza rispetto alle altre grandi piattaforme di streaming,TV+ dà prova di lungimiranza continuando a investire sulle sue produzioni originali. Dopo Dickinson e Ted Lasso, tocca ora a For All3, già commissionata nonostante manchino circa dueal debutto in streaming. Quest’ultima, bloccata come qualunque altra dal lungo stop imposto al settore conprima ondata di Covid-19, ha terminato la produzione degli ultimi due episodi solo di recente ed è attesa suTV+ a febbraio 2021. For Allguarda al passato – o meglio, a una sua versione alterativa – per esplorare cosa sarebbe successo se la corsa globale allo spazio non si fosse mai ...

