Recovery fund, attenzione ai progetti di ‘industria sporca’ ammantati di ecologismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Rossano Ercolini* Sabato 5 dicembre, oltre 30 persone da tutta Italia, attivisti di Zero Waste, ambientalisti, sindaci, insegnanti, manager di industrie innovative, agricoltori per un’agroecologia senza pesticidi, consulenti ambientali e semplici cittadini hanno partecipato al panel online promosso dal neonato movimento politico “Terra-Terra per la rivoluzione ecologica” e da Zero Waste Italy sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)/Next Generation che governo e Parlamento stanno varando. Ormai siamo a un bivio: o proseguire sulla strada attuale dello scontro con gli equilibri naturali (spreco, riscaldamento globale, inquinamento di aria e di acqua, consumo di suolo proliferazione di megalopoli, abbandono dei territori montani e collinari, distruzione di biodiversità ecc.) oppure iniziare il percorso di una rivoluzione ecologica che ponga al centro dell’azione politica, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Rossano Ercolini* Sabato 5 dicembre, oltre 30 persone da tutta Italia, attivisti di Zero Waste, ambientalisti, sindaci, insegnanti, manager di industrie innovative, agricoltori per un’agroecologia senza pesticidi, consulenti ambientali e semplici cittadini hanno partecipato al panel online promosso dal neonato movimento politico “Terra-Terra per la rivoluzione ecologica” e da Zero Waste Italy sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)/Next Generation che governo e Parlamento stanno varando. Ormai siamo a un bivio: o proseguire sulla strada attuale dello scontro con gli equilibri naturali (spreco, riscaldamento globale, inquinamento di aria e di acqua, consumo di suolo proliferazione di megalopoli, abbandono dei territori montani e collinari, distruzione di biodiversità ecc.) oppure iniziare il percorso di una rivoluzione ecologica che ponga al centro dell’azione politica, in ...

borghi_claudio : Tutti i 300 esperti per la supertaskforce del recovery fund saranno peggio di arcuri (altrimenti se nel mazzo ce ne… - marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - AntonioBergami4 : RT @CriticaScient: Ma ma... come fanno senza la UE, il MES, il Recovery Fund? Hanno messo al lavoro i nanetti nelle miniere? E il debito pu… - carlo_magnani : RT @Comunardo: Avete capito vero perché solo 9 miliardi per la sanità legati al Recovery Fund? La risposta inizia per “M”... -