Psg-Basaksehir, calciatori e arbitri entreranno in campo con la stessa maglia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È stata interrotta e riprenderà alle 18.55, dal momento dello stop (13’), con un nuovo staff arbitrale, la partita tra il Psg-Basaksehir. Uno dei vice dell'allenatore turco Buruk infatti ha accusato il quarto uomo di razzismo, prima di essere espulso. Prima della partita le due squadre e gli arbitri terranno un'azione congiunta contro il razzismo. I giocatori di entrambe le squadre e gli arbitri indosseranno la stessa maglia. Lo stadio Parc des Princes mostrerà uno striscione No to Racism. Sono previste altre attività antirazziste.caption id="attachment 1063037" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È stata interrotta e riprenderà alle 18.55, dal momento dello stop (13’), con un nuovo staff arbitrale, la partita tra il Psg-. Uno dei vice dell'allenatore turco Buruk infatti ha accusato il quarto uomo di razzismo, prima di essere espulso. Prima della partita le due squadre e gliterranno un'azione congiunta contro il razzismo. I giocatori di entrambe le squadre e gliindosseranno la. Lo stadio Parc des Princes mostrerà uno striscione No to Racism. Sono previste altre attività antirazziste.caption id="attachment 1063037" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - MCalcioNews : PSG-Basaksehir, Mazzoleni: 'Non ci volevo credere ieri sera. La UEFA indagherà' ? - MazzaliVanna : RT @pdnetwork: Ieri durante la partita di Champions League tra PSG e Basaksehir è successo qualcosa di storico. Tutti i giocatori hanno dec… -