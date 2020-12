“Nessun ristoro dal governo, solo tasse da pagare. Totalmente abbandonati” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Michele Lacedra: “Salve sono un imprenditore (grossista bevande)che opero nel settore Horeca e come tanti altri miei colleghi il nostro codice ateco non è stato menzionato in nessuno dei quattro decreti ristori. La nostra categoria è di circa 2000 aziende con circa 40000 addetti.” Meneghesso Maurizio: “Buonasera SenatoreIo sono un agente di commercio e fornisco i bar e i ristoranti. Lavoro per l’azienda San Carlo, io non HO RICEVUTO NULLA NE AD APRILE E NEMMENO ORA CON IL ristoro QUATER perché io fatturo il mese successivo a quello di vendita. Il mese di Aprile per intenderci ho fatturato il venduto di marzo e ho ricevuto i premi di febbraio quindi il ricavato era maggiore del 33% rispetto allo stesso mese di aprile 2019, per cui non ho ricevuto nulla e nemmeno attualmente.Per di più devo pagare le tasse perché sono state prorogate ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Michele Lacedra: “Salve sono un imprenditore (grossista bevande)che opero nel settore Horeca e come tanti altri miei colleghi il nostro codice ateco non è stato menzionato in nessuno dei quattro decreti ristori. La nostra categoria è di circa 2000 aziende con circa 40000 addetti.” Meneghesso Maurizio: “Buonasera SenatoreIo sono un agente di commercio e fornisco i bar e i ristoranti. Lavoro per l’azienda San Carlo, io non HO RICEVUTO NULLA NE AD APRILE E NEMMENO ORA CON ILQUATER perché io fatturo il mese successivo a quello di vendita. Il mese di Aprile per intenderci ho fatturato il venduto di marzo e ho ricevuto i premi di febbraio quindi il ricavato era maggiore del 33% rispetto allo stesso mese di aprile 2019, per cui non ho ricevuto nulla e nemmeno attualmente.Per di più devoleperché sono state prorogate ...

