Mes | Meloni a M5S | ' può essere il vaffa day più grande di tutti i tempi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ci sono movimenti di patrioti che difendono la libertà, come Fratelli d'Italia, contro le ancelle del dominio straniero come il Pd. Il Movimento 5 stelle può ancora decidere oggi da che parte stare: non abbiate paura delle conseguenze di una scelta coraggiosa che reputate giusta". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo. "A chi agita lo spauracchio delle elezioni anticipate perché pensa che siete troppo attaccati alla poltrona, dimostrate -ha aggiunto la leader di Fdi- che non siete in vendita. Vi ricordate i raduni oceanici del vaffa day? Questo può essere il più grande

