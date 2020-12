Mes: lite tra deputate M5S Lapia e Sportiello, interviene D'Incà (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - lite alla Camera tra due deputate del Movimento 5 Stelle. Il litigio sarebbe avvenuto nel corridoio accanto al Transatlantico. Da una parte Mara Lapia, che ha annunciato il suo voto contrario alla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes, dall'altra Gilda Sportiello. Interpellata dall'Adnkronos, Lapia conferma l'accaduto: "Sportiello - racconta la parlamentare sarda - mi ha urlato contro in Aula e fuori in Transatlantico, rinfacciandomi i 2 milioni di euro dati dal governo al paese di Bitti, perché mio marito e tutta la sua famiglia sono originari di quel luogo. Io le ho detto di vergognarsi, perché non deve permettersi di nominare Bitti e i nostri morti: non le consento di nominare una tragedia come l'alluvione di Bitti". "Poi sono intervenuti altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) -alla Camera tra duedel Movimento 5 Stelle. Il litigio sarebbe avvenuto nel corridoio accanto al Transatlantico. Da una parte Mara, che ha annunciato il suo voto contrario alla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes, dall'altra Gilda. Interpellata dall'Adnkronos,conferma l'accaduto: "- racconta la parlamentare sarda - mi ha urlato contro in Aula e fuori in Transatlantico, rinfacciandomi i 2 milioni di euro dati dal governo al paese di Bitti, perché mio marito e tutta la sua famiglia sono originari di quel luogo. Io le ho detto di vergognarsi, perché non deve permettersi di nominare Bitti e i nostri morti: non le consento di nominare una tragedia come l'alluvione di Bitti". "Poi sono intervenuti altri ...

Lite alla Camera tra due deputate del Movimento 5 Stelle. Il litigio sarebbe avvenuto nel corridoio accanto al Transatlantico. Da una parte Mara Lapia, che ha annunciato il suo voto contrario alla

Uomo avvisato mezzo salvato. Matteo Renzi evoca la crisi di governo: «A Conte l'ho detto personalmente, se vai avanti così fai del male al Paese». Il presidente del Consiglio deve stare tutt'altro che

