Mes, Conte: “Va trasformato in strumento diverso, Italia promotrice di una proposta che riconsideri funzioni e strutture in modo radicale” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Se proviamo ad alzare la testa e a gettare lo sguardo in una prospettiva più ampia – ha detto Giuseppe Conte rivolto ai deputati – ritengo che per cambiare l’Europa sia decisivo ben altro percorso” rispetto ai punti in agenda alla riunione di venerdì sul Mes. “Ritengo che debbano essere considerate in modo radicale strutture e funzioni del Mes, affinché sia trasformato in strumento diverso“, ha sottolineato il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Se proviamo ad alzare la testa e a gettare lo sguardo in una prospettiva più ampia – ha detto Giusepperivolto ai deputati – ritengo che per cambiare l’Europa sia decisivo ben altro percorso” rispetto ai punti in agenda alla riunione di venerdì sul Mes. “Ritengo che debbano essere considerate inradicaledel Mes, affinché siain“, ha sottolineato il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - Rinaldi_euro : Qualcuno può spiegare riguardo al #MES sia a #Conte che ai grillini la differenza fra “logica del pacchetto” e “logica del pacco”? - ManlioDS : Il dibattito attorno al voto di mercoledì è surreale. L’ho detto e lo ripeto, non si voterà per l’attivazione del… - Loredanataberl1 : RT @scarpettavenere: Scerra: si vota per dare un mandato pieno a Conte. #Mes - venambiente : RT @tempoweb: Scontro #Mes, #Borghi smaschera #Gualtieri. L'accusa del leghista: via le deleghe VIDEO #Conte #governo #9dicembre https://t… -