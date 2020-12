Mes, Conte: «Contributo italiano per migliorarlo, ora responsabilità delle Camere sulla ratifica» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mes, il premier Giuseppe Conte stamani in diretta alla Camera dei Deputati ha presentato la linea del governo italiano in vista del prossimo Consiglio europeo. «Com'è noto... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mes, il premier Giuseppestamani in diretta alla Camera dei Deputati ha presentato la linea del governoin vista del prossimo Consiglio europeo. «Com'è noto...

borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - Rinaldi_euro : Qualcuno può spiegare riguardo al #MES sia a #Conte che ai grillini la differenza fra “logica del pacchetto” e “logica del pacco”? - robertu74 : RT @matteosalvinimi: La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio il… - goveda : RT @mittdolcino: Secondo Borghi, Conte aveva firmato il MES già a marzo scorso... -