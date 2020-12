Inter-Shakhtar 0-0, la squadra di Conte va a casa: ferma se stessa ed è fuori dall’Europa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una settimana a parlare di “biscotti”, del pareggio che avrebbe qualificato a braccetto Real Madrid e Borussia Monchengladbach, dell’atteggiamento migliore da tenere per non influenzare troppo l’altra partita del girone, se andare in vantaggio subito o tenere la partita in equilibrio, se vincere tanto o poco. Una settimana di chiacchiere. Il Real Madrid il suo dovere l’ha fatto, battendo senza neanche troppi i patemi i tedeschi, 2-0, qualificandosi da prima del gruppo, come fanno le grandi squadre. L’Inter no. L’Inter di Antonio Conte non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, imbrigliato come all’andata da una squadra venuta a giocare dichiaratamente per un pareggio che l’avrebbe eliminata (ma qualificata all’Europa League), ed in grado di centrare con diligenza il suo obiettivo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una settimana a parlare di “biscotti”, del pareggio che avrebbe qualificato a braccetto Real Madrid e Borussia Monchengladbach, dell’atteggiamento migliore da tenere per non influenzare troppo l’altra partita del girone, se andare in vantaggio subito o tenere la partita in equilibrio, se vincere tanto o poco. Una settimana di chiacchiere. Il Real Madrid il suo dovere l’ha fatto, battendo senza neanche troppi i patemi i tedeschi, 2-0, qualificandosi da prima del gruppo, come fanno le grandi squadre. L’no. L’di Antonionon riesce ad andare oltre lo 0-0 contro loDonetsk, imbrigliato come all’andata da unavenuta a giocare dichiaratamente per un pareggio che l’avrebbe eliminata (ma qualificata all’Europa League), ed in grado di centrare con diligenza il suo obiettivo. ...

