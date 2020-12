Halo Infinite in nuove immagini tra armi | armature e altro | ' è il gioco che abbiamo sempre voluto fare'

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft e 343 Industries hanno condiviso un aggiornamento di sviluppo su, completo di una nuova serie di screenshot e una conferma del lancio in autunno 2021. "L'obiettivo principale della demo della campagna di luglio era mostrare per la prima volta il gameplay di", scrive Nicolas "Sparth" Bouvier, Senior Concept Artist e Art Director di 343. "Mentre quell'aspetto generalmente è arrivato come volevamo, la realtà è che l'arte e lenon erano perfette pernonostante il lavoro fosse ancora in corso". Nel post del blog, il veterano diJoseph Staten scrive di aver giocato alla campagna die di esserne rimasto davvero sbalordito, arrivando a dire che ilè stato sviluppato ...