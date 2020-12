Google Trends, nel 2020 Classroom e Weschool tra le parole più ricercate dagli italiani (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Google, il motore di ricerca più usato al mondo, ha diffuso la lista di quali sono stati i principali argomenti digitati dagli utenti italiani. Ai vertici della classifica, in varie sezioni, c'è il Covid-19 e tutto ciò che riguarda la pandemia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020), il motore di ricerca più usato al mondo, ha diffuso la lista di quali sono stati i principali argomenti digitatiutenti. Ai vertici della classifica, in varie sezioni, c'è il Covid-19 e tutto ciò che riguarda la pandemia. L'articolo .

pedroelrey : Un anno di ricerche su Google in Italia - - MGBonollo : Fai da te a casa the winner is: pollaio! Il 2020 nelle ricerche su Google - ilpostdice : @ilpostdice Appare in: 'Il 2020 nelle ricerche su Google' - _WeSchool : .@_WeSchool batte 'Nuovo DPCM' tra le 5 parole più cercate in Italia nel 2020 secondo Google #Trends...! ????????… - tipa_mkt_tips : Il 2020 nelle ricerche su Google - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : Google Trends Il 2020 nelle ricerche su Google Il Post Il 2020, secondo Google: da Coronavirus a Diego Armando Maradona, le parole più cercate dell’anno

Pubblicato “Un anno di ricerche 2020”, con i top trends delle richieste degli utenti italiani su Google. Otto le parole più cliccate in assoluto: al primo posto c’è il Coronavirus. Poi le elezioni Usa ...

ECCO LA TOP 10 DI GOOGLE TREND SEARCH 2020 NELLA CATEGORIA RICETTE: pizza, pane, cornetti…

Google ha pubblicato ‘Un anno di Ricerche 2020‘, studio che rivela le parole più digitate dagli italiani durante gli ultimi 12 mesi, inevitabilmente segnat ...

Pubblicato “Un anno di ricerche 2020”, con i top trends delle richieste degli utenti italiani su Google. Otto le parole più cliccate in assoluto: al primo posto c’è il Coronavirus. Poi le elezioni Usa ...Google ha pubblicato ‘Un anno di Ricerche 2020‘, studio che rivela le parole più digitate dagli italiani durante gli ultimi 12 mesi, inevitabilmente segnat ...