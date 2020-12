Google, le parole più cercate del 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La parola dell’anno è oscura e evoca atroci ricordi, ancora fin troppo nitidi: coronavirus. Come ogni anno Google ha stilato la classifica delle parole più ricercate sul web e la pandemia mondiale ha stracciato ogni record. Non ci sono dubbi sull’argomento più ricercato: ogni parola chiave fa riferimento in modo diretto o indiretto alla catastrofe che ha colpito ilo mondo negli ultimi mesi. Anche nello specifico, in Italia, coronavirus è il termine più ricercato sui motori di ricerca. Al secondo posto ci sono le elezioni Usa 2020, altro fondamentale tema di questo anno. Per il resto la fanno da padrone termini collegati in un modo o nell’altro alla pandemia, come app per videochiamate o confronti con altri paesi europei. Ricercatissimi anche alcuni personaggi noti, da Diego Armando Maradona a Kobe Bryant, due leggende ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La parola dell’anno è oscura e evoca atroci ricordi, ancora fin troppo nitidi: coronavirus. Come ogni annoha stilato la classifica dellepiù risul web e la pandemia mondiale ha stracciato ogni record. Non ci sono dubbi sull’argomento più ricercato: ogni parola chiave fa riferimento in modo diretto o indiretto alla catastrofe che ha colpito ilo mondo negli ultimi mesi. Anche nello specifico, in Italia, coronavirus è il termine più ricercato sui motori di ricerca. Al secondo posto ci sono le elezioni Usa, altro fondamentale tema di questo anno. Per il resto la fanno da padrone termini collegati in un modo o nell’altro alla pandemia, come app per videochiamate o confronti con altri paesi europei. Ricercatissimi anche alcuni personaggi noti, da Diego Armando Maradona a Kobe Bryant, due leggende ...

