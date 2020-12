F1, Mattia Binotto su Charles Leclerc: “Può diventare un chiaro leader” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Ferrari in cerca di una chiara identità. La Rossa sta per concludere un’annata in F1 altamente deludente: nessuna vittoria, sesto posto nella classifica dei costruttori e tante delusioni. La SF1000 si è rivelata un progetto fallimentare sotto tutti i punti di vista e, prima ancora che tecnicamente, si sta cercando una riorganizzazione per garantire stabilità e chiarezza di intenti. E’ questo il target di Mattia Binotto, Team Principal della scuderia di Maranello. La squadra però ha bisogno di leader sia in fabbrica che in pista. Uno di questi potrebbe essere il monegasco Charles Leclerc. Il ragazzo nativo del Principato, protagonista di un brutto errore nell’ultimo GP di Sakhir dopo aver entusiasmato tutti nelle qualifiche (quarto tempo), deve trovare quel sottile equilibrio tra velocità e controllo, tipico dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Ferrari in cerca di una chiara identità. La Rossa sta per concludere un’annata in F1 altamente deludente: nessuna vittoria, sesto posto nella classifica dei costruttori e tante delusioni. La SF1000 si è rivelata un progetto fallimentare sotto tutti i punti di vista e, prima ancora che tecnicamente, si sta cercando una riorganizzazione per garantire stabilità e chiarezza di intenti. E’ questo il target di, Team Principal della scuderia di Maranello. La squadra però ha bisogno di leader sia in fabbrica che in pista. Uno di questi potrebbe essere il monegasco. Il ragazzo nativo del Principato, protagonista di un brutto errore nell’ultimo GP di Sakhir dopo aver entusiasmato tutti nelle qualifiche (quarto tempo), deve trovare quel sottile equilibrio tra velocità e controllo, tipico dei ...

OA_Sport : F1, Mattia Binotto su Charles Leclerc: “Può diventare un chiaro leader” - Fuori_Pista : RT @nicola_cobucci: Mattia Binotto è fiducioso che Charles Leclerc possa diventare un leader per la Ferrari come lo era Michael Schumacher,… - nicola_cobucci : Mattia Binotto è fiducioso che Charles Leclerc possa diventare un leader per la Ferrari come lo era Michael Schumac… - christov99 : @_aarava Premier league equivalent of Mattia Binotto - BinottoTR : @VerstappenBoga MATTIA BINOTTO 190cm -