Cyberpunk 2077 ' morirà entro un anno' perché senza multiplayer

Finalmente, dopo numerosi rinvii, Cyberpunk 2077 sta per arrivare, per la gioia di tutti i fan che da tempo hanno sperato di mettere le mani sul gioco di CD Projekt RED. Ovviamente, come ogni volta che un gioco si prepara ad uscire, tra i vari commenti di gioia ce ne sono altri che lo criticano per vari motivi. Ieri vi avevamo parlato di un piccolo gruppo nella community LGBTQ+ che ha chiesto una sorta di "risarcimento" ai giocatori che acquistano Cyberpunk 2077 perché ritenuto un gioco transfobico. Ora invece il commento di un giocatore si focalizza principalmente sul comparto single-player del gioco. Sappiamo che la modalità multiplayer di Cyberpunk 2077 sarà disponibile presumibilmente nel 2022, e sarà un titolo standalone come può ...

