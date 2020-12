Cristiano Ronaldo: “Messi non lo vedo come un rivale, abbiamo un rapporto cordiale” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha commentato la vittoria in casa del Barcellona ai microfoni di Movistar. Se una squadra segna tre gol al Camp Nou merita di passare come prima, anche se il Barcellona non sta bene è una vittoria che deve ridarci morale. Con Messi ho sempre avuto un rapporto molto cordiale, non ho l’ho mai visto come un rivale. Ognuno ha sempre cercato di fare le cose migliori per la propria squadra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020), attaccante della Juventus, ha commentato la vittoria in casa del Barcellona ai microfoni di Movistar. Se una squadra segna tre gol al Camp Nou merita di passareprima, anche se il Barcellona non sta bene è una vittoria che deve ridarci morale. Con Messi ho sempre avuto unmolto cordiale, non ho l’ho mai vistoun. Ognuno ha sempre cercato di fare le cose migliori per la propria squadra. L'articolo ilNapolista.

FCBarcelona : Goal Juventus. Cristiano Ronaldo (pen). 0-3. - oilysailor : CL goals since Alex Ferguson retired: Man Utd 62-84 Cristiano Ronaldo - ESPNFC : Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. Tomorrow ?? (via @btsportfootball) - sportli26181512 : #Media #Notizie Dazn presenta i contenuti originali per la sua piattaforma globale: DAZN ha svelato un’entusiasmant… - AGO_B3 : RT @FCBarcelona: Goal Juventus. Cristiano Ronaldo (pen). 0-3. -