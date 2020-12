Cirio: “I primi vaccini a fine gennaio per il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente della Regione: “La tempistica sarà fondamentale per scongiurare la fase 3 dell’epidemia” Leggi su lastampa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente della Regione: “La tempistica sarà fondamentale per scongiurare la fase 3 dell’epidemia”

