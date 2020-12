Cashback, l’App in tilt scatena l’inferno. Gasparri: “Governo indecoroso. Altro flop dopo Immuni” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cashback, l’App in tilt scatena l’inferno con gli utenti furiosi che fanno rimbalzare accuse e recriminazioni sui social. Gasparri da parte sua commenta via Twitter su un «governo indecoroso» che, dopo il fallimento di Immuni, inanella un Altro flop con l’Applicazione sui rimborsi per gli acquisti. Spese effettuate con carte di credito, bancomat. Siamo alle solite. Il governo annuncia con toni trionfanti l’avvio di “Cashback”. Ma i fatti smentiscono subito l’entusiasmo per il lancio dell’iniziativa e l’euforia propagandistica del premier. Così, in un tweet, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, denuncia i disservizi già registrati e lamentati dagli utenti. E ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)incon gli utenti furiosi che fanno rimbalzare accuse e recriminazioni sui social.da parte sua commenta via Twitter su un «governo» che,il fallimento di Immuni, inanella unconlicazione sui rimborsi per gli acquisti. Spese effettuate con carte di credito, bancomat. Siamo alle solite. Il governo annuncia con toni trionfanti l’avvio di “”. Ma i fatti smentiscono subito l’entusiasmo per il lancio dell’iniziativa e l’euforia propagandistica del premier. Così, in un tweet, il senatore di Forza Italia Maurizio, denuncia i disservizi già registrati e lamentati dagli utenti. E ...

