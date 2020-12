Barcellona-Juventus, Griezmann: “La colpa è di noi giocatori, è mancato tutto” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Antoine Griezmann non ha digerito la netta sconfitta contro la Juventus e si è espresso duramente nel post gara: “Non so cosa sia successo, ma all’inizio era come se neanche fossimo in campo. È mancato tutto: voglia, attitudine, corsa, difesa, attacco… – le parole del francese – La colpa è di noi giocatori, siamo noi che scendiamo in campo. Adesso per andare avanti dovremo lavorare di più senza trovare scuse”. Ha commentato Griezmann che ha poi parlato degli ottavi di finale: “L’avversario degli ottavi di finale non avrà importanza, perché siamo il Barcellona e dobbiamo dimostrare che possiamo vincere la Champions League“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Antoinenon ha digerito la netta sconfitta contro lae si è espresso duramente nel post gara: “Non so cosa sia successo, ma all’inizio era come se neanche fossimo in campo. Ètutto: voglia, attitudine, corsa, difesa, attacco… – le parole del francese – Laè di noi, siamo noi che scendiamo in campo. Adesso per andare avanti dovremo lavorare di più senza trovare scuse”. Ha commentatoche ha poi parlato degli ottavi di finale: “L’avversario degli ottavi di finale non avrà importanza, perché siamo ile dobbiamo dimostrare che possiamo vincere la Champions League“. SportFace.

