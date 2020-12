“Aspetto solo un luogo”, il nuovo singolo di LOTUS (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È uscito , giovane cantautrice friulana. Il brano è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. “Aspetto solo un luogo” racconta l’esperienza di sentirsi a casa in più Paesi. L’integrazione in un altro luogo avviene se si agisce con l’intenzione di creare ponti tra le culture e gli individui, sgretolando i muri della diffidenza e della paura dell’altro. Si tratta della ricerca metaforica di una casa, rivelando l’esigenza di trovare la propria identità e di completarsi attraverso la realizzazione dei propri sogni. Il brano esorta ad uscire dalla propria zona di comfort e invita a non demordere mai: non importa quanto tempo ci vorrà per costruire il proprio percorso, perché ogni passo verso se stessi risulta essere un passo verso la felicità. Biografia Giulia Marcuzzi, in arte LOTUS, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È uscito , giovane cantautrice friulana. Il brano è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.unracconta l’esperienza di sentirsi a casa in più Paesi. L’integrazione in un altro luogo avviene se si agisce con l’intenzione di creare ponti tra le culture e gli individui, sgretolando i muri della diffidenza e della paura dell’altro. Si tratta della ricerca metaforica di una casa, rivelando l’esigenza di trovare la propria identità e di completarsi attraverso la realizzazione dei propri sogni. Il brano esorta ad uscire dalla propria zona di comfort e invita a non demordere mai: non importa quanto tempo ci vorrà per costruire il proprio percorso, perché ogni passo verso se stessi risulta essere un passo verso la felicità. Biografia Giulia Marcuzzi, in arte, ...

