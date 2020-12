Arrestati per droga i fratelli Bianchi, già in carcere per aver massacrato Willy (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questa mattina un’operazione anti-droga ha portato all’emanazione di provvedimenti di custodia cautelare per sei persone. Tra queste i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, raggiunti dal provvedimento in carcere dove sono reclusi con l’accusa di aver ucciso Willy Monteiro Duarte. Un’operazione anti-droga scattata all’alba di oggi, mercoledì 9 dicembre e coordinata dai carabinieri del Comando provinciale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questa mattina un’operazione anti-ha portato all’emanazione di provvedimenti di custodia cautelare per sei persone. Tra queste iMarco e Gabriele, raggiunti dal provvedimento indove sono reclusi con l’accusa diuccisoMonteiro Duarte. Un’operazione anti-scattata all’alba di oggi, mercoledì 9 dicembre e coordinata dai carabinieri del Comando provinciale L'articolo proviene da Leggilo.org.

reportrai3 : Nell’ultimo anno e mezzo Fratelli D’Italia ha raggiunto il record negativo di arrestati per ‘ndrangheta #Report - reportrai3 : Fratelli d'Italia, gli arrestati per 'ndrangheta, i rapporti con organizzazioni di estrema destra #Report da rived… - reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - WGurnari : RT @reportrai3: Nell’ultimo anno e mezzo Fratelli D’Italia ha raggiunto il record negativo di arrestati per ‘ndrangheta #Report https://t.c… - sabinomanzo : RT @reportrai3: Nell’ultimo anno e mezzo Fratelli D’Italia ha raggiunto il record negativo di arrestati per ‘ndrangheta #Report https://t.c… -