Ancona, omicidio dell’Immacolata: assassino e vittima litigavano per una ragazza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Nel giorno dell’Immacolata è stato accoltellato e ucciso in strada un ragazzo di 26 anni. Il tutto si è verificato ad Ancona, nei pressi della clinica privata Villa Igea. Per l’omicidio è stato fermato un coetaneo della vittima che dovrà ora fornire la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine. Alla base del delitto ci sarebbe una lite finita in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato e ucciso in strada nella tarda mattinata di oggi 8 dicembre 2020 ad Ancona. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’omicidio avvenuto alle 12:15 in via Maggini 204, a un centinaio di metri dalla clinica privata di Villa Igea nel quartiere Pinocchio. Sul posto sarebbero accorsi subito i sanitari del 118 che avrebbero provato a rianimare il giovane nonostante le condizioni disperate. ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Nel giornoè stato accoltellato e ucciso in strada un ragazzo di 26 anni. Il tutto si è verificato ad, nei pressi della clinica privata Villa Igea. Per l’è stato fermato un coetaneo dellache dovrà ora fornire la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine. Alla base del delitto ci sarebbe una lite finita in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato e ucciso in strada nella tarda mattinata di oggi 8 dicembre 2020 ad. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’avvenuto alle 12:15 in via Maggini 204, a un centinaio di metri dalla clinica privata di Villa Igea nel quartiere Pinocchio. Sul posto sarebbero accorsi subito i sanitari del 118 che avrebbero provato a rianimare il giovane nonostante le condizioni disperate. ...

infoitinterno : Ancona, omicidio dell’Immacolata: assassino e vittima litigavano per una ragazza - infoitinterno : Michele, ucciso a coltellate a 26 anni. Chi era la vittima dell'omicidio di Ancona - infoitinterno : Omicidio di Ancona, agguato di sangue in via Maggini. Chi è il giovane arrestato - infoitinterno : Omicidio ad Ancona: Michele Martedì ucciso a coltellate. Confessa l'amico - PagliariniSte : Michele ucciso con almeno 9 coltellate, ipotesi movente passionale: «Dovevo vendicarmi» -