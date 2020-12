Allerta meteo in Campania: voragine isola duecento persone a Giugliano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Giugliano: la forte pioggia di queste ore ha provocato una voragine in via Reginelle Licola isolando una cinquantina di famiglie. La forte ondata di maltempo in Campania, dovuta alla Allerta meteo di colore arancione, ha provocato grossi danni a Giugliano, dove da circa due giorni una cinquantina di famiglie (circa duecento persone, tra cui anziani Leggi su 2anews (Di mercoledì 9 dicembre 2020): la forte pioggia di queste ore ha provocato unain via Reginelle Licolando una cinquantina di famiglie. La forte ondata di maltempo in, dovuta alladi colore arancione, ha provocato grossi danni a, dove da circa due giorni una cinquantina di famiglie (circa, tra cui anziani

DPCgov : ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania… - DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - ciropellegrino : Domani scuole chiuse a #Napoli per allerta meteo. Scusate mi viene da ridere. - pietro_busacca : RT @alebarbano: Incredibile ma vero: se c’è allerta meteo, non si fa neanche la didattica a distanza (Dad). È la pretesa dei sindacati scuo… - cronista73 : Scuole, anche Bacoli rinvia le riaperture. E Napoli e Pozzuoli le chiudono per l’allerta meteo… -