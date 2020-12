Un festino in piena regola in barba ad ogni divieto: Arrivano i carabinieri (Di martedì 8 dicembre 2020) Solita storia, contro ogni misura e divieto organizzano un festino in pieno centro, ma la sorpresa, sgradita arriva dopo poco. carabinieri (Facebook)Un festino in piena regola, come quelli delle grandi occasioni, nella Roma che conta, nella Roma che non ha occhio per quello che gli capita intorno. In pieno centro, una casa vacanze fittata per la festa irrinunciabile. Undici persone, tra donne e uomini, età compresa tra i 26 ed i 44 anni. In barba ad ogni divieto, ad ogni regola, ad ogni accenno di buonsenso. Sono stati gli inquilini del palazzo, probabilmente infastiditi dalla confusione, probabile, o magari spinti da una questione di valido ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Solita storia, contromisura eorganizzano unin pieno centro, ma la sorpresa, sgradita arriva dopo poco.(Facebook)Unin, come quelli delle grandi occasioni, nella Roma che conta, nella Roma che non ha occhio per quello che gli capita intorno. In pieno centro, una casa vacanze fittata per la festa irrinunciabile. Undici persone, tra donne e uomini, età compresa tra i 26 ed i 44 anni. Inad, ad, adaccenno di buonsenso. Sono stati gli inquilini del palazzo, probabilmente infastiditi dalla confusione, probabile, o magari spinti da una questione di valido ...

sadafhxh : @WR1TEONME sarò piena di hacker a farmi compagnia un festino privato a cui tu non sarai invitata - Emm_Manzari : RT @TheFallen_666: Ci frega davvero tanto se il festino di #szajer era a base di soli uomini? Cioè era un festino in piena pandemia, ma ehi… - TheFallen_666 : Ci frega davvero tanto se il festino di #szajer era a base di soli uomini? Cioè era un festino in piena pandemia, m… - BornOnAPanda : Europarlamentare ungherese, eletto nel partito di Orban e contro ogni diritto per gli omosessuali trovato in un fes… -