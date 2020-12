Spaccio | arriva la stangata del Gup

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 8 dicembre 2020) di Pina Ferro Un cartello tra gruppi criminali storicamente contrapposti per il controllo del traffico e delloin provincia di Salerno. Un fiume di droga che attraversava le città di Salerno, Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Acerno, Montecorvino Pugliano, Cava de’ Tirreni, fino a Lanciano, sotto gli occhi dei clan De Feo e Pecoraro Renna. A distanza di oltre un anno dal blitz che portò in manette 37 personeno le prime condanne. Si tratta degli imputati che hanno scelto di essere processato con il rito degli abbreviati. Ieri, il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno ha inflitto la condanna a: 16 anni a Adelchi Quaranta, 12 anni a Carmine Quaranta, 10 anni ciascuno a Fiorenzo Parotti e Gianluca Esposito L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia