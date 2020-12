Ravenna-Verona, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 8 dicembre 2020) La Consar Ravenna ospita la NBV Verona: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero dell’ottava giornata di andata della Superlega 2020/2021. Sfida di bassa classifica tra due squadre separate da tre punti: Ravenna, in caso di vittoria, potrebbe raggiungere a quota dieci punti la formazione scaligera. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) La Consarospita la NBV: eccoe come vedere intv eil recupero dell’ottava giornata di andella. Sfida di bassa classifica tra due squadre separate da tre punti:, in caso di vittoria, potrebbe raggiungere a quota dieci punti la formazione scaligera. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insu Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICASportFace.

