Psg-Basaksehir | il quarto uomo esce scortato poi si rinchiude in sala Var

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Scuro in volto, con la testa bassa, ilarbitro di PSG-, Sebastian Coltescu, è rientrato al Parco dei Principi dopo essersi rinchiuso nella postazione VAR. A proteggere l’accusato dalla squadra turca di aver rivolto un insulto razzista al viceallenatore del, un cordone di uomini della sicurezza, che lo hannofino al suo spogliatoio. Il personale ha fatto in modo che l’arbitro romeno non venisse a contatto con membri della delegazione turca, in uscita dal Parco dei Principi. SportFace.