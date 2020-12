Probabili formazioni Barcellona Juventus: Buffon in porta, Morata-CR7 avanti (Di martedì 8 dicembre 2020) formazioni Barcellona Juve: le scelte di Koeman e Pirlo verso il match dei gironi di Champions League 2020 2021 La Juventus è chiamata a fare l’impresa al Camp Nou. La squadra bianconera scenderà in campo questa sera, alle ore 21, contro il Barcellona. A guidare la porta ci dovrebbe essere Buffon. Difesa con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce e Bonucci e Danilo centrali. A centrocampo Chiesa, Arthur, Rabiot e Ramsey. Attacco con Ronaldo e Morata. Di seguito le Probabili formazioni. Juve (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Morata. All. Pirlo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)Juve: le scelte di Koeman e Pirlo verso il match dei gironi di Champions League 2020 2021 Laè chiamata a fare l’impresa al Camp Nou. La squadra bianconera scenderà in campo questa sera, alle ore 21, contro il. A guidare laci dovrebbe essere. Difesa con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce e Bonucci e Danilo centrali. A centrocampo Chiesa, Arthur, Rabiot e Ramsey. Attacco con Ronaldo e. Di seguito le. Juve (4-4-2):; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo,. All. Pirlo Leggi su Calcionews24.com

sowmyasofia : Tottenham-Anversa: probabili formazioni, quote e in tv - gemin_steven98 : RT @SkySport: Lazio-Brugge, le probabili formazioni del match di Champions League ? #LazioBrugge Fischio d'inizio alle 18.55 #SkyUCL #UCL… - FantaMasterApp : 'Barcellona-Juventus, le probabili formazioni: Buffon e McKennie dal 1'' - RedazioneFM : #UCL: Le probabili formazioni di #BarcaJuve - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Diretta #Barcellona-#Juve ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata Goal (Italia) Barcellona-Juventus, le probabili formazioni

Non è solo Messi contro Ronaldo. Barcellona-Juventus al Camp Nou chiude la fase a gironi di blaugrana e bianconeri: in palio c'è il primo posto nel raggruppamento, visto che le due squadre sono già qu ...

Barcellona-Juventus, ore 21.00: le probabili formazioni

Questa sera al Camp Nou scocca l'ora della sfida tra Barcellona e Juventus, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions ...

Non è solo Messi contro Ronaldo. Barcellona-Juventus al Camp Nou chiude la fase a gironi di blaugrana e bianconeri: in palio c'è il primo posto nel raggruppamento, visto che le due squadre sono già qu ...Questa sera al Camp Nou scocca l'ora della sfida tra Barcellona e Juventus, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions ...