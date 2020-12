Piazza Affari cauta con il resto dell’Europa (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura incerta di Wall Street e dell’Asia. C’è attesa per il dato sullo ZEW in arrivo in mattinata. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,21%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative. A Milano è stabile anche il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.098 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.015 punti. In moderato rialzo il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) –non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura incerta di Wall Street e dell’Asia. C’è attesa per il dato sullo ZEW in arrivo in mattinata. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,21%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative. A Milano è stabile anche il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.098 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.015 punti. In moderato rialzo il ...

ItaliaOggi : Avvio col segno meno a Piazza Affari. Spread in lieve allargamento a 119 punti - infoiteconomia : Piazza Affari senza verve: i titoli da monitorare oggi sul Ftse Mib - infoiteconomia : Borsa: Piazza Affari chiude debole, Moncler in evidenza - ForexOnlineMeIt : In rosso gli Eurolistini, Piazza Affari inclusa - NewsMondo1 : Borse 7 dicembre, Piazza Affari in calo. Fitch alza le stime del Pil globale -