"Perché non è stata eliminata". Scandalo-Adua Del Vesco? Pesantissimo sospetto sul reality di Alfonso Signorini

E adesso anche sui voti per salvare Adua Del Vesco dall'eliminazione al Grande Fratello Vip, nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 7 dicembre, è bufera. Sembra, infatti, che siano arrivate troppe preferenze dal Brasile rispetto a quelle dell'Italia: una sorta di televoto che sembrerebbe truccato. Troppi tweet giunti dai sostenitori brasiliani che hanno mandato, praticamente, in tendenza Adua. Non è la prima volta., alcune settimane fa i voti al reality condotto da Alfonso Signorini arrivarono dalla Spagna e il Codacons lanciò l'allarme. Adua è la concorrente più votata al televoto, che l'ha vista contro Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. Quindi immune. Ma i voti dall'estero non sarebbero consentiti. Così, adesso, si alza un polverone.

