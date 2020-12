Maltempo, Napoli sferzata dal vento, parchi e cimiteri chiusi. Collegamenti a singhiozzo con le isole (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Maltempo imperversa su Napoli. In particolare si registrano forti raffiche di vento che stanno sferzando la città e causando forti mareggiate che stanno rendendo difficili i Collegamenti con le isole del Golfo. E proprio in virtù dell’allerta meteo di livello arancione che era stata diramata dalla Protezione civile regionale, per la giornata di oggi nel capoluogo sono chiusi cimiteri e parchi cittadini. La misura è stata decisa dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che nella serata di ieri ha firmato l’ordinanza. Allerta meteo e parchi chiusi che hanno fatto sì che fossero posticipate le diverse iniziative dal sapore natalizio programmate per oggi, giorno di festa. Rinviate ad esempio le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilimperversa su. In particolare si registrano forti raffiche diche stanno sferzando la città e causando forti mareggiate che stanno rendendo difficili icon ledel Golfo. E proprio in virtù dell’allerta meteo di livello arancione che era stata diramata dalla Protezione civile regionale, per la giornata di oggi nel capoluogo sonocittadini. La misura è stata decisa dal sindaco di, Luigi de Magistris, che nella serata di ieri ha firmato l’ordinanza. Allerta meteo eche hanno fatto sì che fossero posticipate le diverse iniziative dal sapore natalizio programmate per oggi, giorno di festa. Rinviate ad esempio le ...

Maltempo, diretta. A Napoli, temporali e vento forte, famiglie isolate. Veneto, chiusa per neve la statale Alemagna

Maltempo, il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 soltanto in Veneto.

