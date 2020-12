Infortunio Bereszynski: 2020 finito per il terzino della Sampdoria (Di martedì 8 dicembre 2020) Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski, uscito anzitempo contro il Milan per Infortunio, tornerà solo dopo la pausa natalizia Il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski starà fuori almeno un mese: il difensore polacco, uscito dopo poco più di un quarto d’ora nella gara contro il Milan, aveva sentito tirare la gamba sinistra, destando sin da subito grande preoccupazione sulla panchina blucerchiata. L’Infortunio al flessore sinistro complicherebbe i piani di Claudio Ranieri, che si vedrebbe costretto a rinunciare al classe ’92 per ben almeno quattro partite, e non delle più semplici: la trasferta di Napoli, l’Hellas Verona, il Crotone ed il Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il difensoreBartosz, uscito anzitempo contro il Milan per, tornerà solo dopo la pausa natalizia IlBartoszstarà fuori almeno un mese: il difensore polacco, uscito dopo poco più di un quarto d’ora nella gara contro il Milan, aveva sentito tirare la gamba sinistra, destando sin da subito grande preoccupazione sulla panchina blucerchiata. L’al flessore sinistro complicherebbe i piani di Claudio Ranieri, che si vedrebbe costretto a rinunciare al classe ’92 per ben almeno quattro partite, e non delle più semplici: la trasferta di Napoli, l’Hellas Verona, il Crotone ed il Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com

clubdoria46 : #Sampdoria, infortunio #Bereszynski: le condizioni del terzino #samp - infoitsport : VIDEO / Ex Inter, Ranieri s’impappina per spiegare l’infortunio di Bereszynski - fcin1908it : VIDEO / Ex Inter, Ranieri s'impappina per spiegare l'infortunio di Bereszynski - - infoitsport : Infortunio Bereszynski, Ranieri ha la soluzione: Ferrari migliore della difesa - sportli26181512 : Sampdoria, infortunio Gabbiadini: cosa ha l'attaccante: Oltre alla situazione di Bereszynski e Augello, la Sampdori… -