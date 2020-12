GF Vip, Tommaso Zorzi infatuato di Francesco Oppini, la fidanzata di Oppini interviene sui social e ha una reazione molto forte (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristina Tomasini è la fidanzata, innamoratissima, di Francesco Oppini, che ha vissuto una bellissima e complicata esperienza all’interno della casa del grande fratello. Se all’inizio Francesco Oppini ha sottolineato quanto la presenza della mamma, Alba Parietti, nella sua vita fosse molto ingombrante poi, con il passare dei giorni, con la lontananza da lei ha ammesso che il legame tra loro due è fortissimo e le ha voluto dire quel “ti voglio bene” che fuori dalla casa non le ha mai detto. Dal canto suo, Alba Parietti lo ha seguito senza mai mollarlo, anche se da lontano è intervenuta sui social, in trasmissione per spiegare al pubblico anche tanti atteggiamenti di Francesco. Poi, ad un certo punto, ... Leggi su baritalianews (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristina Tomasini è la, innamoratissima, di, che ha vissuto una bellissima e complicata esperienza all’interno della casa del grande fratello. Se all’inizioha sottolineato quanto la presenza della mamma, Alba Parietti, nella sua vita fosseingombrante poi, con il passare dei giorni, con la lontananza da lei ha ammesso che il legame tra loro due è fortissimo e le ha voluto dire quel “ti voglio bene” che fuori dalla casa non le ha mai detto. Dal canto suo, Alba Parietti lo ha seguito senza mai mollarlo, anche se da lontano è intervenuta sui, in trasmissione per spiegare al pubblico anche tanti atteggiamenti di. Poi, ad un certo punto, ...

noemi79485811 : Il Grande Fratello Vip di quest’anno io me lo ricorderò così, con questi protagonisti qua..?? -Andrea,Tommaso,Fran… - melovart : RT @RickyGol22: Il Plot Twist del GF VIP 5 é il limone potente tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Cioé immaginate la fortuna di po… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Giacomo Urtis innamorato di Tommaso? - anticipazionitv : Ecco cosa è pronto a fare #francescooppini per #TOMMY ?????? #gfivp - minanakora : Domanda per i vip che entreranno da venerdì: a chi leccherete il culo? Dayane sostenuta dal Brasile oppure Tommaso… -