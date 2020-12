Ezio Greggio confessa il suo amore: “Sto con una persona speciale” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ezio Greggio ha raccontato il suo amore, soffermandosi sui dettagli dei sentimenti che prova per quella che è da tempo la sua dolce metà. Ezio Greggio è tornato grande protagonista. Fin troppo chiaro il riferimento a ‘Strisca La Notizia’ e alla sua ennesima avventura nel tg satirico in onda su Canale 5. Insomma, dop l’addio Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha raccontato il suo, soffermandosi sui dettagli dei sentimenti che prova per quella che è da tempo la sua dolce metà.è tornato grande protagonista. Fin troppo chiaro il riferimento a ‘Strisca La Notizia’ e alla sua ennesima avventura nel tg satirico in onda su Canale 5. Insomma, dop l’addio

GiovanniBussett : RT @marcomoltomale: @lvoir Ho sempre pensato fosse assurdo che due artisti di questo calibro lavorassero in quella fucina di sterco che è s… - clabianchicla : RT @marcomoltomale: @lvoir Ho sempre pensato fosse assurdo che due artisti di questo calibro lavorassero in quella fucina di sterco che è s… - marcomoltomale : @lvoir Ho sempre pensato fosse assurdo che due artisti di questo calibro lavorassero in quella fucina di sterco che… - zazoomblog : Ezio Greggio e la fidanzata di 27 anni Romina: “Vi svelo perché sto insieme a lei” - #Greggio #fidanzata #Romina:… - zazoomblog : Ezio Greggio e la fidanzata di 27 anni Romina: “Perché sto insieme a lei” - #Greggio #fidanzata #Romina: #“Perché -