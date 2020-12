Eleonora Boi è diventata mamma: “La felicità non ha bisogno di troppe parole, ecco Anastasia” (Di martedì 8 dicembre 2020) "Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicita? non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci e? sempre meglio lasciar perdere... Il 7 dicembre 2020 e? nata la nostra Anastasia". Con queste parole Eleonora Boi ha annunciato sui social di essere diventata mamma. La bambina è nata ad Atlanta, Eleonora e Danilo Gallinari non vedevano l'ora di diventare genitori.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIjIg2Ll5xn/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 8 dicembre 2020) "Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicita? non hadie poi sotto l’effetto di farmaci e? sempre meglio lasciar perdere... Il 7 dicembre 2020 e? nata la nostra Anastasia". Con questeBoi ha annunciato sui social di essere. La bambina è nata ad Atlanta,e Danilo Gallinari non vedevano l'ora di diventare genitori.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIjIg2Ll5xn/" Golssip.

XaNdR0_72 : @Italbasket @gallinari8888 @Eleonora_Boi Auguri Gallo! Congratulazioni a tutta la famiglia! - riverpoptate : eleonora boi dopo aver partorito vs io dopo aver passato una giornata sul divano - IlBlogdAndy : Auguri @gallinari8888 e @Eleonora_Boi per la nascita di #Anastasia - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Eleonora Boi: 'La felicità non ha bisogno di troppe parole, il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Eleonora Boi: 'La felicità non ha bisogno di troppe parole, il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Boi È nata Anastasia, la figlia di Danilo Gallinari ed Eleonora Boi BasketUniverso Fiocco rosa in casa Gallinari: è nata la piccola Anastasia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - E' nata ieri, 7 dicembre, la piccola Anastasia Gallinari, primogenita di papà Danilo e mamma Eleonora Boi ...

