Da De Vrij a Lautaro, passando per Brozovic: la situazione rinnovi in casa Inter (Di martedì 8 dicembre 2020) Nei discorsi rinnovo rientrano tanti calciatori, anche importanti, come Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni Leggi su 90min (Di martedì 8 dicembre 2020) Nei discorsi rinnovo rientrano tanti calciatori, anche importanti, come Marceloe Alessandro Bastoni

cvnyonmvvn : - ottaviozanetti : Così nella partita più importante dell'anno domani? Citofonohic Skriniar De Vrij Bastoni Hakim… - RisorgINT : È giusto non dare ulteriore visibilità alla questione, domani c’è una partita. Probabile formazione: Handanovic; S… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Da de Vrij a Brozovic, passando per Lautaro e D'Ambrosio. In casa Inter è tempo di rinnovi e la Champions può essere de… - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: TS - Rinnovi: De Vrij c'è, Brozovic si farà. Vertice per Lautaro: le condizioni -