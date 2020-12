Cyberpunk 2077 | una parte della community trans chiede ai giocatori di donare $70 come risarcimento

Leggi su eurogamer

(Di martedì 8 dicembre 2020) Mancano solo due giorni all'uscita di, ma già diverse testate giornalistiche hanno potuto mettere mano su una copia e fare una recensione. Per adesso quindi ipossono accontentarsi di leggere il gioco attraverso le parolestampa specializzata. Tuttavia, anche se ancora non è uscito, l'ultima fatica di CD Projekt RED fa già infuriare una piccola. Già in passato laLGBTQ+ aveva tacciato lo studio di "feticizzare i personaggiessuali" e lo ribadisce ancora in previsione dell'uscita del gioco. Su Reddit, un thread creato da SupremeReader afferma: "La comunitàgender ha dichiarato che l'acquisto di...