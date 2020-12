Crisanti: "La terza ondata? Ormai è certa E ci sarà il record di vittime..." (Di martedì 8 dicembre 2020) Valentina Dardari Per il microbiologo adesso dovremmo "sfruttare il Natale per ridurre i contagi", dato che le scuole saranno chiuse e le fabbriche quasi ferme Secondo il professor Andrea Crisanti difficilmente riusciremo a scampare alla terza ondata. Il microbiologo e docente all’Università di Padova durante il suo intervento alla trasmissione televisiva “L’aria che tira” di La7, ha lanciato l’allarme: "La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante". Con questa situazione dopo Natale l’Italia non andrebbe incontro a nulla di buono. Anzi, come pronosticato da Crisanti, proprio il nostro Paese potrebbe essere quello in Europa con più decessi.nodo 1907798 Crisanti: "L'Italia ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Valentina Dardari Per il microbiologo adesso dovremmo "sfruttare il Natale per ridurre i contagi", dato che le scuole saranno chiuse e le fabbriche quasi ferme Secondo il professor Andreadifficilmente riusciremo a scampare alla. Il microbiologo e docente all’Università di Padova durante il suo intervento alla trasmissione televisiva “L’aria che tira” di La7, ha lanciato l’allarme: "Lain queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante". Con questa situazione dopo Natale l’Italia non andrebbe incontro a nulla di buono. Anzi, come pronosticato da, proprio il nostro Paese potrebbe essere quello in Europa con più decessi.nodo 1907798: "L'Italia ...

