Leggi su solodonna

(Di martedì 8 dicembre 2020) Come preparare le : sbatto le uova in un piatto con la frusta nel bicchiere del minipimer verso il latte il sale e la farina e faccio girare unisco le uova e frullo copro il bicchiere con della pellicola e lascio riposare in frigo per un paio di ore metto una padella antiaderente a fondo piatto sul fornello a fiamma moderata con un panno pulito o un foglio di carta da cucina pulito mi aiuto a Articolo completo: dal blog SoloDonna