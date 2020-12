Concorsi pubblici: la bassa statura può essere motivo di esclusione? (Di martedì 8 dicembre 2020) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista dai Concorsi pubblici o dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti una statura minima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 8 dicembre 2020) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista daio dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti unaminima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ...

aCherryCloud : @IiImeow_meow cioè lauree proprio regalate e concorsi pubblici truccati, la prima domanda del mio esame di economia… - 1974cbar : RT @FelsaCisl: ??Zoe, da 7 anni OSS in #somministrazione presso l’Ospedale di Desio, dice SI allo #Sciopero della #PubblicaAmministrazione d… - felsacislcalabr : RT @FelsaCisl: ??Zoe, da 7 anni OSS in #somministrazione presso l’Ospedale di Desio, dice SI allo #Sciopero della #PubblicaAmministrazione d… - FraPiscione : RT @FelsaCisl: ??Zoe, da 7 anni OSS in #somministrazione presso l’Ospedale di Desio, dice SI allo #Sciopero della #PubblicaAmministrazione d… - FelsaAbruzzo : RT @FelsaCisl: ??Zoe, da 7 anni OSS in #somministrazione presso l’Ospedale di Desio, dice SI allo #Sciopero della #PubblicaAmministrazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi pubblici Concorsi pubblici e Covid-19 Altalex Sonia Lorenzini, da Uomini e Donne al GF VIP: sapete quanti anni ha la nuova concorrente?

Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del GF VIP: sapete quanti anni ha l'ex protagonista di Uomini e Donne, da oggi gieffina?

Concorsi Sanità, Friuli Venezia Giulia: 20 infermieri a tempo indeterminato

Nuova selezione per collaboratori sanitari presso l'Asp La Quiete di Udine. I requisiti e i termini entro i quali presentare la domanda ...

Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del GF VIP: sapete quanti anni ha l'ex protagonista di Uomini e Donne, da oggi gieffina?Nuova selezione per collaboratori sanitari presso l'Asp La Quiete di Udine. I requisiti e i termini entro i quali presentare la domanda ...