Christopher Nolan contro Warner Bros e lo streaming

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Alcuni dei più importanti filmmaker e star della nostra industria sono andati a dormire la notte prima pensando di lavorare per il più grande studio cinematografico, e al risveglio hanno scoperto di stare lavorando per il peggior servizio». Le durissime parole diin una dichiarazione rilasciata all’«Hollywood Reporter» sono rivolte alla, la major che distribuisce i suoi film da quasi 20 anni, per la scelta annunciata pochi giorni fa di far uscire tutti i film … Continua L'articolo proviene da il manifesto.