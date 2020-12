Brexit | vice Commissione Ue | “Raggiunta intesa con Londra per accordo di recesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Anche nel fine settimana la strada sembrava tutta in salita. Ma ilpresidente dellaeuropea Maros Sefcovic ha annunciato via Twitter che Bruxelles ehanno raggiunto un’per, trovando unanche sulle frontiere per mantenere la “pace” in Irlanda. “Sono lieto di annunciare che grazie al duro lavoro con Michael Gove abbiamo raggiunto undi principio su tutte le questioni relative sulla implementazione dell’di recesso. Ciò garantirà che sia pienamente operativo a partire dal primo gennaio, incluso il protocollo sull’Irlanda”, ha scritto Sefcovic. “Alla luce di queste soluzioni reciprocamente concordate, il Regno Unito ritirerà le clausole 44, 45 e 47 del disegno di legge sul mercato interno del ...