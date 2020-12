X Municipio | Davide Bordoni LEGA | Ponte della Scafa non può trasformarsi in cantiere infinito

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) POLITICA ROMA – “Ci dobbiamo sbrigare a concludere i lavori per il Nuovo, per due motivi: unoto alla consegna di un’opera strategica per il territorio”. Così in una nota il consigliere capitolino-Salvini Premier. “L’altro e’ che non ci sono piu’ le condizioni minime di viabilità, traffico e trasporti sono ormai al collasso”. Così il consigliere capitolinoche torna a chiedere una rapida risoluzione dei lavori in corso per il, un’opera funzionale alla centralità di Ostia e del suo entroterra nei colmenti con Fiumicino. “Il ...